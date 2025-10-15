ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد فوق 4200 دولار

تجاوزت أسعار الذهب عتبة 4200 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى اليوم "الأربعاء" مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4188.95 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4217.95 دولار في وقت سابق.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر واحدا بالمئة إلى 4205.20 دولار.

وقال فؤاد رزاق زاده محلل السوق لدى فوركس دوت كوم "شهد المعدن (الأصفر) ارتفاعا حادا ولا يبدو أنه سيتوقف... ومع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأيام القليلة الماضية، أصبح لدى المستثمرين سبب أكبر للتحوط لاستثماراتهم طويلة الأجل في الأسهم من خلال تنويع استثماراتهم في الذهب".

وارتفع سعر الذهب نحو 58 بالمئة هذا العام، مدفوعا بمجموعة من العوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة وعمليات شراء البنوك المركزية والحد من الاعتماد على الدولار إلى جانب تدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة.

وانخفض سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد أن تبنى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول نبرة تميل إلى التيسير النقدي "الثلاثاء"، قائلا إن سوق العمل الأمريكي لا تزال عالقة في "ركود يتسم بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح".

ويُعد الذهب ملاذا تقليديا في أوقات عدم اليقين والتضخم ويزدهر في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة نظرا لكونه أصلا لا يدرّ عائدا.

وتشير تقديرات أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتداولين يتوقعون خفضا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر مع احتمال يبلغ 98 بالمئة على أن يليه خفض آخر في ديسمبر.

وزاد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، بعدما قال إن واشنطن تدرس قطع بعض العلاقات التجارية مع الصين، وذلك عقب تبادل الجانبين فرض رسوم جمركية هذا الأسبوع.

وتتابع الأسواق أيضا تطورات إغلاق الحكومة الأمريكية الذي أدى إلى توقف صدور البيانات الرسمية مما يمكن أن يُلقي بظلاله على توقعات صانعي السياسات في الخارج.

وارتفع سعر الفضة 2.5 بالمئة إلى 52.75 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له "الثلاثاء" عند 53.6 دولار.

وقال مايكل براون كبير خبراء الأبحاث في بيبرستون إن ارتفاع سعر الفضة مدفوع بنقص حاد في المعروض في لندن وارتفاع أسعار الإيجارات ولكنه أشار إلى أن هذا الارتفاع ربما يتراجع سريعا إذا تلاشى النقص في المعروض. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1651.85 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1553.43 دولار.







