وسط رهانات خفض الفائدة والتوترات التجارية ..الذهب يحلق لمستوى قياسي جديد إلى 4200 دولار للأونصة

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد ليقترب من 4200 دولار للأوقية (الأونصة)، مدفوعا بتزايد التوقعات بشأن مزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

كما تلقت الأسعار دعما من تجدد المخاوف التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4178.15 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0448 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 4186.68 في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.8 بالمئة إلى 4197.50 دولاراً.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاءأن إدارته تعتزم إصدار قائمة يوم الجمعة "بالبرامج الديمقراطية" التي سيتم إغلاقها على خلفية إغلاق الحكومة الاتحادية.

وذكر مات سيمبسون كبير المحللين لدى ستون إكس "لقد قدم إغلاق الحكومة الأمريكية والتعليقات الحذرة من جيروم باول أحدث الأسباب التي دفعت أسعار الذهب إلى الارتفاع".

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال ضعيفة لكن الاقتصاد "قد يكون على مسار أكثر ثباتا مما كان متوقعا".

وأضاف باول أن قرارات أسعار الفائدة تُتخذ على أساس "كل اجتماع على حدة" مع الأخذ في الاعتبار ضعف سوق العمل وبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف.

ويتوقع المستثمرون خفض الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، مع توقع بخفض مماثل في ديسمبر .

وحقق الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه ملاذ آمن، مكاسب بنسبة 59 % منذ بداية العام وحتى الآن، مدفوعا بعدة عوامل، بما في ذلك حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، والشراء القوي من البنوك المركزية، والاتجاه إلى تقليص الاعتماد على الدولار، والتدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.4 بالمئة إلى 52.17 دولاراً بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 53.60 دولاراً أمس مقتفية أثر الذهب وبسبب تقلص المعروض في السوق الفورية.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1648.80 دولاراً للأوقية وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1528.68 دولاراً.