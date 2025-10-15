الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع مع تجدد التوتر التجاري بين أمريكا والصين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتبقى قرب مستويات قياسية، مع توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً في ظل تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة حالة عدم اليقين على الساحة العالمية، فيما عززت التوقعات بخفض جديد للفائدة الأمريكية هذا الزخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4155.99 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:32 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4174.30 دولاراً.

وزاد المعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً ويعتبر ملاذاً آمنا في ظل حالة عدم اليقين، 55 بالمئة منذ بداية هذا العام وسجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 4179.48 دولاراً أمس الثلاثاء.

وارتفع الذهب لعدة عوامل، منها حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن النفيس وتراجع هيمنة الدولار والتدفقات القوية من صناديق الاستثمار المتداولة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الثلاثاء إن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال ضعيفة لكن الاقتصاد "قد يكون على مسار أكثر ثباتا مما كان متوقعا".

وأضاف باول أن قرارات أسعار الفائدة ستُتخذ على أساس "كل اجتماع على حدة" مع الموازنة بين ضعف سوق العمل واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.

ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، مع توقع خفض مماثل في ديسمبر كانون الأول.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس قطع بعض العلاقات التجارية مع الصين، بما في ذلك زيت الطهي، وسط تصاعد التوتر التجاري.

وبدأ كلا البلدين في فرض رسوم موانئ متبادلة أمس الثلاثاء.