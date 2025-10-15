ذروة جديدة للذهب بفضل رهانات خفض الفائدة

سجل الذهب ذروة جديدة، متجاوزاً 4100 دولار للأوقية «الأونصة»، أمس، بدعم من تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» سيخفض أسعار الفائدة، خلال الشهر الجاري، وزيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 %، ليسجل 4126.47 دولاراً للأوقية «الأونصة»، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.3 % إلى 4187.50 دولاراً، بعد أن سجلت أعلى مستوى عند 4179.48 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 % إلى 4142.60 دولاراً.

وقفز سعر المعدن النفيس 57 % خلال العام الجاري، متجاوزاً حاجز 4100 دولار لأول مرة، أول من أمس. وجاء الارتفاع بدعم من عوامل عدة منها حالة الضبابية السياسية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة.

ويتوقع محللون لدى بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال وصول الذهب إلى خمسة آلاف دولار بحلول 2026. وبلغت الفضة في المعاملات الفورية مستوى قياسياً 53.60 دولاراً للأونصة، بدعم من العوامل نفسها، التي ساعدت في ارتفاع أسعار الذهب، قبل أن تتراجع 2.9 %، لتسجل 50.81 دولاراً.

وتراجع البلاتين 1.5 % إلى 1621.50 دولاراً للأونصة، بينما نزل البلاديوم 0.7 %، ليسجل 1464.42 دولاراً.