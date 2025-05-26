الذهب يتراجع مع تمديد ترامب لمهلة محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الإثنين بعد أن حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التاسع من يوليو تموز موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، ملغيا تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من أول يونيو .

وبحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3339.13 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3337.40 دولار للأوقية.

وتراجع ترامب أمس الأحد عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية حتى التاسع من يوليو بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من الوقت "للتوصل إلى اتفاق جيد"

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الجمعة، مدعومة بالإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو حزيران ودراسة فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي أجهزة آيفون التي تنتجها شركة أبل مصنوعة خارج الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر واحد تقريبا أمام العملات الأخرى. ويجعل ضعف الدولار الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.36 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1095.90 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1000.83 دولار للأوقية.