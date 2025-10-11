توقع صادم.. أسعار الذهب تصل إلى أرقام تاريخية قريباً

توقع مسؤول تنقيب بارز أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعات قياسية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المستثمرين لم يروا بعد كامل قيمة المعدن النفيس، بعد أن سجل مؤخرا سعرا قياسيا تجاوز 4000 دولار للأونصة.

راندي سمولوود، الرئيس التنفيذي لشركة Wheaton Precious Metals Corp.، أوضح في مقابلة مع قناة بلومبرغ يوم أمس الجمعة أن الذهب قد يصل إلى 5000 دولار للأونصة خلال عام واحد فقط، وقد يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 10 آلاف دولار بحلول نهاية العقد الجاري.

وقال سمولوود: «أنا واثق أننا سنشهد الذهب يتجاوز 5000 دولار خلال العام المقبل، والمسار الحالي قد يدفعه بسهولة إلى 10,000 دولار للأونصة قبل نهاية العقد. ولن يفاجئني ذلك على الإطلاق».

ويأتي هذا التصريح بعد ارتفاع أسعار الذهب الفورية هذا العام، حيث تجاوز المعدن الثمين 4000 دولار للأونصة يوم الأربعاء، في رقم قياسي جديد، قبل أن تتراجع الأسعار قليلاً ثم تعود للارتفاع بنسبة 1.3% لتصل إلى 4022 دولارا يوم أمس الجمعة.

وتستفيد شركة Wheaton، التي تقدّم تمويلا مقدما للمنقبين مقابل الحصول على المعادن بأسعار مخفضة، من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، إذ دفعت المخاوف الجيوسياسية ونقص المعروض المستثمرين نحو المعدن النفيس. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 50% منذ بداية 2025، وهو أفضل أداء له منذ عام 1979.

ويربط سمولوود هذه الارتفاعات بقوة الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن «الدولار هو المعيار الذي نقيس عليه، وطالما نقيسه بالدولار الأمريكي، لا يوجد مانع من أن نرى الذهب يتجاوز 5000 دولار، بل يمكن أن يصل إلى 10,000 دولار للأونصة قبل نهاية عام 2030».

في المقابل، حذر كين ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة Mahoney Asset Management، من أن وتيرة ارتفاع الذهب قد تتباطأ بعد أن ارتفع حوالي 16% خلال خمسة أسابيع. لكنه أضاف: «هناك مقولة تقول: عندما تعتقد أن الاتجاه قد انتهى، فربما لم ينتهِ، ومن الممكن أن يستمر الذهب في الصعود تدريجيا».

ويشتري المستثمرون الذهب عادة كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لما يتمتع به من قدرة على الاحتفاظ بالقيمة مقارنة بالأصول الأخرى. كما ساهمت المخاوف من الرسوم الجمركية المحتملة، ارتفاع أسعار الفائدة، ضعف الدولار الأمريكي، وإغلاق الحكومة في صعود الذهب هذا العام.

وارتفعت توقعات البنوك الاستثمارية أيضا، حيث رفعت جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار، مع الإشارة إلى شراء محتمل من البنوك المركزية التي من المتوقع أن تشتري ما يصل إلى 80 طنا متريا من الذهب هذا العام.

في الوقت نفسه، يواصل الذهب الاستفادة من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يؤدي انخفاض العوائد على السندات إلى زيادة جاذبية الذهب كأصل احتياطي لا يدفع فائدة، مما يعزز احتمالية استمرار ارتفاع أسعاره في المستقبل.