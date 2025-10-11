الذهب يتوهج مع ثامن ارتفاع أسبوعي

تعافت أسعار الذهب، أمس، من خسائر مبكرة وتتجه صوب تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي، مستفيدة من الطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى جانب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، بينما حومت الفضة قرب مستوى قياسي مرتفع.

وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3992.97 دولاراً للأونصة وكان قد سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 4059.05 الأربعاء، وارتفع المعدن النفيس 2.3% منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4005.30 دولارات.

وعادة ما ينظر للذهب، الذي لا يدر عوائد، على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقينوقال أليكس إبكاريان، مدير العمليات في أليجانس جولد: «في ظل هذه الأوضاع، يمثل الذهب البديل الأقوى للدولار ومقياساً حقيقياً للثقة في النظام المالي العالمي».

وارتفع سعر الفضة 3.7% إلى 50.95 دولاراً للأوقية بعد يوم واحد من ملامستها مستوى قياسياً مرتفعاً عند 51.22 دولاراً وصعدت 76% منذ بداية العام.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، ما يجعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في الوقت نفسه، كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر عن أن صانعي السياسة منفتحون على خفض أسعار الفائدة للتعامل مع مخاطر سوق العمل، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن التضخم.

ولا يزال المستثمرون يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر.وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1628.94 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.9% إلى 1438.47 دولاراً.