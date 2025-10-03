مكاسب الذهب تتواصل للأسبوع السابع

لم يشهد الذهب تغيراً يذكر الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي مدعوماً بتوقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام والمخاوف بشأن تأثير الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3859.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3896.49 دولاراً الخميس. وصعد المعدن النفيس 2.5 % خلال الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 % إلى 3883 دولاراً.

ودخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه الثالث الجمعة، مما يؤخر صدور بيانات اقتصادية رئيسية منها تقرير الوظائف غير الزراعية.

وتشير بيانات بديلة من مصادر حكومية وخاصة أن سوق العمل الأمريكية ظلت على الأرجح مستقرة في سبتمبر مع تباطؤ التوظيف وعدم تغير معدلات البطالة.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس إن البيانات توحي بأنه يتعين على المركزي الأمريكي أن يخفض أسعار الفائدة «وكوننا نتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، فإن هذا من شأنه أن يدعم سعر الذهب بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، مع توقع اختراق المعدن الأصفر لعتبة 4000 دولار للأوقية بحلول نهاية هذا العام».

وتتوقع الأسواق بنسبة 97 % خفضاً بواقع 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وعادة ما يُعد الذهب من أصول الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفع المعدن 47 % هذا العام.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 47.30 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 % إلى 1571.91 دولاراً وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 1250 دولاراً.