الذهب عند ذروة تاريخية وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع طفيف للدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3752.43 دولاراً للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 01:23 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3758.03 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3787.60 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أرخص للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش، لاستنباط مؤشرات على سياسة البنك النقدية، إلى جانب تصريحات مسؤولين آخرين في الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وكان البنك المركزي الأمريكي خفض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مشيرا إلى ظروف سوق العمل وألمح إلى المزيد من التخفيضات في اجتماعاته المقبلة، لكنه حذر أيضا من ثبات التضخم.

وأعلن (إس.بي.دي.آر جولد ترست)، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته ارتفعت 0.60 بالمئة إلى 1000.57 طن أمس الاثنين، صعودا من 994.56 طن يوم الجمعة.

وقفز الذهب، الملاذ الآمن الذي عادة ما يحقق أداء جيدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة، بنحو 43 بالمئة هذا العام، مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع وعمليات شراء البنوك المركزية وتيسير السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 43.98 دولاراً للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوى له في 14 عاما. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1420.45 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1189.84 دولاراً.