الذهب يقترب من أعلى مستوى قياسي

حوّم الذهب قرب أعلى مستوى قياسي له اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لسلسلة خطابات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات التضخم هذا الأسبوع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى إمكانية حدوث المزيد من الخفض.

زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3688.76 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 3707.40 دولارات يوم الأربعاء الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 3723.70 دولارا.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد "عاد الذهب ليقترب من مستوى 3700 دولار، وقد نشهد تسجيل مستويات جديدة هذا الأسبوع إذا واصلت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية إعطاء إشارات تسمح للاحتياطي الاتحادي بالاستمرار في خفض أكثر للفائدة".

وتركز الأسواق حاليا على صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة. ويعد المؤشر المقياس المفضل للاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم.

وأضاف ووترر "أن مزيجا من موقف الاحتياطي الاتحادي بشأن التيسير النقدي (خفض الفائدة) والطلب المستمر من البنوك المركزية يمنح الزخم لصالح الذهب".

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 12 مسؤولا في الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، من بينهم رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون مزيدا من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.

وكان الاحتياطي الاتحادي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، مع التحذير من ضغوط التضخم المستمرة، وهو ما أثار الشكوك حول وتيرة التيسير المقبلة.

ودافع العضو الجديد في مجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن ميران يوم الجمعة عن استقلاليته كصانع سياسات، بعد أن خالف القرار لصالح خفض أكبر للفائدة في اجتماع الأربعاء.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين إضافيين للفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في أكتوبر وديسمبر، مع احتمالات تبلغ 93 بالمئة و81 بالمئة على التوالي، بحسب أداة فيد ووتش.

وارتفع الذهب، الذي غالبا ما يستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، بأكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام، مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وعمليات شراء البنوك المركزية والتيسير النقدي.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 43.20 دولارا للأونصة، لتقترب من أعلى مستوى في 14 عاما. بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1398.40 دولارا، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1150.75 دولارا.