الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار بعد خفض الفائدة الأمريكية

واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم الخميس بسبب ارتفاع الدولار عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، والإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي.

بحلول الساعة 01.19 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3653.54 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما صعد لمستوى قياسي بلغ 3707.40 دولارات أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 3688.10 دولارا.

وصعد الدولار 0.2 بالمئة ليواصل مكاسبه مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية العام.

ووصف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الإجراء بأنه خفض لإدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل.

وقفزت أسعار الذهب 39 بالمئة حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 27 بالمئة في العام الماضي، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والتوتر الجيوسياسي المستمر وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 41.55 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1367.60 دولارا وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1158.94 دولارا.