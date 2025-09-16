الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً مع تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3680.17 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:09 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3689.27 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3718.80 دولاراً.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى إجراء خفض "أكبر" لأسعار الفائدة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن المتعاملين يتوقعون خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نهاية الاجتماع الذي يستمر يومين غدا الأربعاء، مع وجود فرصة ضئيلة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وقال صندوق إس.بي.دي.آر جولد تراست، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازته من المعدن النفيس ارتفعت 0.21 بالمئة إلى 976.80 طنا أمس الاثنين مقارنة مع 974.80 طنا يوم الجمعة.

في غضون ذلك، رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الاثنين السماح للرئيس ترامب بإقالة ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي من منصبها، في أحدث خطوة في معركة قضائية تهدد استقلالية البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 42.71 دولارا للأوقية فيما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1399.40 دولارا. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1188.59‭ ‬دولارا.