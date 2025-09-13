الذهب يحقق رابع ارتفاع أسبوعي وسط إقبال على «الملاذات»

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مسجلاً رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي، وسط إقبال على الملاذات الآمنة، إذ طغى تزايد المخاوف بشأن ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة على المخاوف بشأن التضخم قبل خفض متوقع بقوة لأسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3651.92 دولاراً للأوقية (الأونصة) ويحوم الذهب بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3673.95 دولاراً، الذي سجله يوم الثلاثاء، وصعد المعدن النفيس 1.8% منذ بداية الأسبوع. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% عند 3690.30 دولاراً.

وقال كيلفن وونج، محلل الأسواق لدى أواندا: «السوق تتطلع الآن إلى فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة 3 مرات على الأقل قبل نهاية عام 2025، وهو ما يفوق بكثير التوقعات السابقة قبل شهرين»، مضيفاً أن هذا يساعد الذهب في الوقت الحالي.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.4% في أغسطس، وهو أكبر ارتفاع شهري في 7 أشهر، في حين أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاضاً غير متوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين في أغسطس.

وزادت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، الأسبوع الماضي، ما يؤكد ضعفاً جوهرياً في ظروف سوق العمل.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) معدل الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر، مع احتمال ضئيل بخفض 50 نقطة أساس، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية ويميل للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ضعف الدولار

وارتفع المعدن الأصفر بنحو 39% حتى الآن هذا العام، مدفوعاً بضعف الدولار وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية وتوجهات تيسير السياسة النقدية وتزايد حالة الضبابية العالمية.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 42.07 دولاراً للأوقية. وكسب البلاتين 1.1% عند 1393.71 دولاراً وزاد البلاديوم 1% عند 1200.31 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل مكاسب أسبوعية.