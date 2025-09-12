الذهب يتجه لرابع ارتفاع أسبوعي بدعم من آمال خفض الفائدة بأمريكا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي، وسط بيانات أمريكية عززت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3637.06 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.59 بتوقيت جرينتش. وصعد المعدن النفيس بواقع 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3674.20 دولارا.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة في أغسطس، وهو أكبر ارتفاع شهري في سبعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإسكان والغذاء، في حين أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاضا غير متوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين في أغسطس.

وزادت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأسبوع الماضي، مما يؤكد على ضعف جوهري في ظروف سوق العمل.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي معدل الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر، وفقا لما قاله تقريبا جميع الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم وعددهم 107. ويتوقع معظمهم خفضا آخر في الربع القادم.

وعادة ما ينظر للذهب، الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3673.95 دولارا يوم الثلاثاء، على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية ويميل للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 41.48 دولارا للأوقية. واستقر البلاتين عند 1378.40 دولارا. واستقر البلاديوم كذلك عند 1188.34 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة لارتفاع أسبوعي.