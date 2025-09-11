الذهب على ارتفاع طفيف وسط ترقب لبيانات تضخم أمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس إذ عززت بيانات جاءت أضعف من التقديرات لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة من التوقعات القوية بالفعل بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ويترقب المستثمرون كذلك بيانات رئيسية لتضخم أسعار المستهلكين للحصول على مزيد من المؤشرات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3645.04 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.44 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3673.95 دولارا يوم الثلاثاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 3682.90 دولارا.

وانخفضت أسعار المنتجين الأمريكيين على غير المتوقع في أغسطس بسبب انخفاض هوامش الخدمات التجارية والزيادات المتواضعة في تكاليف السلع.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. ووفقا لاستطلاع لرويترز، من المتوقع أن تكون الزيادة الشهرية في أغسطس عند 0.3 بالمئة بعد ارتفاع 0.2 بالمئة في يوليو. ومن المتوقع أن يكون المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين عند 2.9 بالمئة بعد 2.7 بالمئة في يوليو.

وقد عزز تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي الذي صدر الأسبوع الماضي وأشار إلى تباطؤ سوق العمل من توقعات التيسير النقدي.

وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 41.13 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1392.55 دولارا. وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1181.56 دولارا.