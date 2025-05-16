الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر بعد انحسار التوتر التجاري

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في ستة أشهر، إذ قلّص ارتفاع الدولار وتراجع المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية من جاذبيته كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3235.59 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش. كما تراجع بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر.

في المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتصل إلى 3239.20 دولارًا للأوقية.

وارتفع الدولار بنسبة 0.4% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتحقيق رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وتؤدي قوة الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب المقوّم به على حائزي العملات الأخرى، مما يحدّ من الإقبال عليه.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا في وقت سابق من هذا الأسبوع على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتًا، وهو ما ساهم في تهدئة الحرب التجارية التي كانت قد أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 32.61 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 992.55 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 961.50 دولارًا.