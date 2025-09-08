الذهب في قمة جديدة بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية



سجل الذهب مستوى جديدا غير مسبوق اليوم "الاثنين" متجاوزا مستوى 3600 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما دعمت بيانات ضعيفة عن سوق العمل في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 3631.66 دولار . ووصل الذهب في وقت سابق لقمة غير مسبوقة عند 3636.69 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 3670.80 دولار.

وقال بيتر جرانت نائب الرئيس وكبير خبراء المعادن لدى شركة زانر ميتالز إن المعدن الأصفر قد يواصل التقدم نحو مستوى يتراوح بين 3700 و3730 دولارا في الأجل القريب، وإن أي تراجعات في الفترة المقبلة تمثل على الأرجح فرصا للشراء.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة تراجع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في أغسطس .

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 90 في المئة خفضا 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين حتى 17 سبتمبر، مع احتمال عشرة بالمئة لخفض كبير في سعر الفائدة يصل إلى 50 نقطة أساس.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقفزت أسعار الذهب 38 بالمئة منذ بداية العام بعد زيادة 27 بالمئة في 2024، مدعومة بضعف الدولار وزيادة حيازات البنوك المركزية من المعدن والميل للتيسير النقدي وتزايد الضبابية العالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 41.39 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1382.25 دولار. وصعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1134.56 دولار.







