الذهب يرتفع مع اقتناص المستثمرين للفرص بعد تراجع الأسعار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على الشراء عقب تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في شهر، بينما تتجه الأنظار إلى بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد ملامح السياسة النقدية المقبلة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3183.20 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش. في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3185.60 دولارًا.

وكان المعدن الأصفر قد سجل في جلسة أمس أدنى مستوياته منذ 10 أبريل، وذلك عقب الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، هدّأ من التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية، كما أنه يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتقديم إشارات إضافية حول المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، لا سيما بعد بيانات تضخم المستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع.

ويتوقع المستثمرون أن يُقدِم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال عام 2025، بدءًا من أكتوبر المقبل.

الفضة: تراجعت بنسبة 0.2% إلى 32.16 دولارًا للأوقية.

البلاتين: ارتفع بنسبة 0.8% إلى 984.05 دولارًا.

البلاديوم: زاد بنسبة 0.3% إلى 953.75 دولارًا.