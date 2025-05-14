الذهب يهبط مع انحسار التوتر التجاري

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء، إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فيما تترقب الأسواق مجموعة أخرى من بيانات التضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3246.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3250.50 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه لا يتوقع عودة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145 بالمئة بعد توقفها 90 يوما، مضيفا أنه يعتقد أن واشنطن وبكين ستتوصلان إلى اتفاق.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة في أبريل ، فيما توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعه 0.3 بالمئة بعد انخفاض 0.1 بالمئة في مارس .

ويترقب المتعاملون بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الخميس للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

عادة ما يعد الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم، وينتعش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.80 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 987.55 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 949.26 دولار.