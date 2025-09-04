الذهب يتراجع عن مستوى قياسي مع جني أرباح وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

تراجع الذهب اليوم الخميس وسط جني أرباح بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق مدفوعا بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3541.78 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10.41 بتوقيت جرينتش بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر واحدا بالمئة إلى 3600.90 دولار.

وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 3578.50 دولارا أمس الأربعاء وسط تزايد الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

وقالت رونا أوكونيل المحللة لدى (ستون إكس) "كانت السوق تشهد إقبالا مفرطا على الشراء، وكانت بحاجة إلى تصحيح".

ينصب التركيز الآن على طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وتقرير الوظائف المقرر صدوره من مؤسسة إيه.دي.بي لاحقا اليوم وبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها غدا الجمعة.

وأضافت أوكونيل "إذا كانت طلبات إعانة البطالة أعلى من المتوقع، فقد نشهد رد فعل (في الأسعار)؛ انخفاضا إذا تراجعت، وارتفاعا إذا زادت".

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الأربعاء إن الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب في سوق العمل، انخفضت أكثر من المتوقع إلى 7.181 ملايين وظيفة في يوليو.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليا فرصة بنسبة 98 بالمئة لخفض الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الذي يستمر يومين هذا الشهر.

وعادة ما يحقق الذهب الذي لا يدر عوائد أداء جيدا عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 40.95 دولارا للأوقية بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011. وانخفض البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1390.10 دولارا فيما هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1137.68 دولارا.