الذهب يواصل مسيرة الصعود بعد بيانات أمريكية ضعيفة

واصل الذهب ارتفاعه القياسي اليوم الأربعاء بدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر الجاري، في حين زادت حالة الضبابية العالمية من الطلب على الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3562.80 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14.46 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3565.57 دولارا.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 3627.40 دولارا.

وذكرت الحكومة الأمريكية أن فرص العمل المتاحة انخفضت بوتيرة فاقت التوقعات في يوليو، وأن معدل التوظيف جاء معتدلا، بما يتماشى مع تراجع أوضاع سوق العمل.

وقال فؤاد رزاق زاده محلل السوق لدى "سيتي إندكس" و"فوركس دوت كوم" "بلغ الذهب مستويات قياسية بالفعل قبل صدور البيانات، وساعد انخفاض الأرقام في تقديم دعم للمعدن النفيس، مع توقع وصوله إلى هدفه الصعودي التالي عند 3600 دولار للأوقية".

وعقب صدور البيانات، ذكرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المستثمرين توقعوا احتمالا 98 بالمئة لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 16 و17 سبتمبر، ارتفاعا من 92 بالمئة في وقت سابق.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في النمو بوتيرة بطيئة في أغسطس.

وعادة ما ينتعش الذهب في فترات الضبابية الاقتصادية وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية، بدعم من موجة صعود الذهب، 0.8 بالمئة إلى 41.22 دولارا، في أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

وقفز البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1432.12 دولارا، وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1152.68 دولارا.