الذهب يهوي وسط آمال بالتوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا وبريطانيا

بدد الذهب مكاسبه المبكرة اليوم الخميس وتراجع بعد تقارير عن احتمال توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا تجاريا مع بريطانيا، في وقت يترقب فيه المستثمرون مستجدات محادثات التجارة الأمريكية الصينية بعد أيام.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3336.49 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.18 بتوقيت غرينتش. وزاد المعدن الأصفر بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 3342.40 دولارا للأوقية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الخميس.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع في ريلاينس سيكيوريتيز "على صعيد اتفاقات التجارة، فإن أي تهدئة للحرب التجارية وانحسار أجواء الغموض سيكون له أثر سلبي على المعدن الأصفر. إلا أن إعلان الولايات المتحدة عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد العالمي بشكل عام".

وألمح ترامب إلى أن الصين هي من بادرت بالدعوة لمحادثات التجارة رفيعة المستوى المقبلة بين البلدين، وقال إنه غير مستعد لخفض رسوم الواردات على السلع الصينية من أجل جذب بكين إلى طاولة المفاوضات.

وثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أمس الأربعاء، لكنه قال إن احتمالات ارتفاع التضخم والبطالة زادت، في الوقت الذي يواجه فيه صانعو السياسات تأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب.

وينظر للذهب عادة على أنه أداة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، وينتعش عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، شنت الهند هجوما على باكستان والشطر التابع لها من كشمير أمس الأربعاء على خلفية مقتل سياح في كشمير الشهر الماضي. وتعهدت باكستان بالرد وقالت إنها أسقطت خمس طائرات هندية.

وقال برايان لان المدير الإداري لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "إذا تصاعد (التوتر) بشكل أكبر، فقد نشهد استمرار ارتفاع الذهب وربما يكسر المستوى المرتفع السابق الذي شهدناه".

وسجل الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3500.05 دولار في 22 أبريل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.43 دولارا للأوقية، وأضاف البلاتين 0.2 بالمئة ليصل إلى 975.75 دولارا، فيما انخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 963.26 دولارا.