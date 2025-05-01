الذهب يتراجع وسط قوة الدولار وترقب بيانات أمريكية للوظائف

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط صعود الدولار وترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها وتطلعهم لتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3265.45 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.22 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3273.70 دولارا.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتوقع إبرام اتفاقات أولية للرسوم الجمركية مع بعض الشركاء التجاريين في غضون أسابيع، لكن لا توجد محادثات رسمية مع الصين.

في غضون ذلك أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول للمرة الأولى في ثلاث سنوات، مع اندفاع الشركات لاستيراد السلع قبل فرض إدارة ترامب للرسوم الجمركية.

وتترقب السوق الآن تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ومن المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤا في التوظيف دون تغيير في معدل البطالة البالغ 4.2 في المئة.

وستكون أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية والعقود الآجلة للسلع مغلقة في الصين من الأول من مايو أيار وحتى الخامس من مايو بمناسبة عطلة عيد العمال الصيني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.63 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 965.32 دولارا، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 938.85 دولارا.