الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف الرسوم وترقب بيانات أمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم "الثلاثاء" بنحو واحد بالمئة مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، في حين ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3315.84 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3333.6 دولار عند التسوية.

وقال ديفيد ميجر، مدير قطاع تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "هناك قدر من التفاؤل إزاء انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وذكر مسؤولون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم تقليل تأثير الرسوم الجمركية على السيارات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء من خلال تخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع الغيار الواردة من الخارج للسيارات المصنعة محليا.

وأدى تراجع التوتر التجاري إلى موجة بيع واسعة للذهب، وهو من الملاذات الآمنة في أوقات تصاعد عدم الاستقرار العالمي، والذي شهد موجة صعود غير مسبوقة ليصل إلى مستوى قياسي عند 3500.05 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت"الاثنين" إن عددا من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قدموا مقترحات "جيدة للغاية" لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، ومن المرجح أن تكون الهند من أولى الدول التي تبرم اتفاقا.

ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، مع صدور تقرير فرص العمل في الولايات المتحدة في وقت لاحق "الثلاثاء"، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي غداً "الأربعاء" بينما يصدر تقرير الوظائف غير الزراعية الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 33.02 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنحو واحد بالمئة ليسجل 976.50 دولار، وخسر البلاديوم 1.3 بالمئة مسجلا 936.41 دولار.