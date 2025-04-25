الذهب يستقطب شرائح واسعة من المستثمرين في الإمارات

اتجهت شريحة واسعة من المستثمرين في الإمارات لشراء السبائك الذهبية من فئات متعددة، 10 جرامات و5 جرامات حتى 100 جرام، خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، وهناك فئة ذات دخل أعلى تشتري كميات من 500 جرام، تشكل 15 % من المبيعات. وقال توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي، إن الذهب يعد الاستثمار الآمن والحصن المنيع ضد تقلبات الأسعار واضطرابات السوق، موضحاً أنه لوحظ نقص في مبيعات المشغولات بنحو10 % من يونيو 2024 وحتى مارس 2025 ويُعزى ذلك إلى أن المستهلك الآسيوي - الذي يمثل نحو 50 % من المستهلكين - يتصف بالحساسية والحرص، حيث إنه لا يمتنع عن الشراء، لكنه يؤجله.

وأضاف أن تقلص المشتريات في الربع الأول كان مؤقتاً، ومع استقرار الأسواق، يعاود الشراء بالكميات التي خطط لها، والتي غالباً ما تعتمد على دخله. أما بالنسبة إلى بقية المواطنين والعرب والسياح، فكانت النسبة أقل، لافتاً أن الفترة الأخيرة شهدت إقبال العملاء على شراء المصوغات الماسية بدل المصوغات الذهبية، حيث زادت مبيعات الماس بنحو 15 %.

وقفز سعر الذهب الذي لا يدر عائداً بأكثر من27 % حتى الآن هذا العام لاعتباره تقليدياً وسيلة تحوط من عدم الاستقرار العالمي.

وتوقع بنك «جي بي مورجان» أن يتجاوز المعدن الأصفر 4000 دولار للأوقية العام المقبل، وسط حالة من عدم اليقين على الصعيد العالمي.

15 % من مبيعات الذهب في دبي بين 500 و1000 جرام