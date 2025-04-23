الذهب يهوي 3% بعد تصريحات ترامب عن باول والصين

استمر الذهب، اليوم الأربعاء، في التراجع بيهوي من أعلى مستوى بلغه على الإطلاق بأكثر من ثلاثة بالمئة مع تحسن الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا ينوي إقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وأبدى تفاؤله حيال إبرام اتفاق تجاري مع الصين.

وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 3274.35 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.9 بالمئة إلى 3286.30 دولاراً.

وقال فيليب ستريبل كبير خبراء السوق لدى "بلو لاين فيوتشرز": "بدأت السوق في تجاوز أزمة الرسوم الجمركية، ستشهدون حركة خروج واسعة من بعض أصول الملاذ الآمن للاستثمار من جديد في أسماء بعينها مثل أبل وتسلا".

وتحسنت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع وارتفع الدولار بعدما تراجع ترامب عن تهديداته بإقالة باول بعد أيام من تكثيف الانتقادات لرئيس البنك المركزي لعدم خفضه أسعار الفائدة.

وعبر ترامب أيضاً عن تفاؤله بأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين قد يؤدي إلى خفض "كبير" للرسوم الجمركية على السلع الصينية، ملمحاً إلى أن الاتفاق النهائي لن يكون "قريباً على الإطلاق" من معدلات الرسوم الجمركية الحالية.

كما عبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن من الضروري خفض الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية بين الولايات المتحدة والصين قبل المضي قدما نحو مفاوضات تجارية.

وقفز الذهب بأكثر من 26 بالمئة منذ بداية 2025 بدعم من مشتريات البنوك المركزية ومخاوف الحرب الجمركية والطلب القوي على الاستثمار، في ظل اعتباره وسيلة للتحوط في حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم.

وقال أولي هانسن المحلل لدى بنك ساكسو في مذكرة: "من منظور فني، زاد الوصول إلى أعلى مستوى عند نحو 3500 دولار والتراجع الحاد، على المدى القصير، من خطر حدوث تصحيح سعري أكبر".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 33.42 دولاراً للأوقية، وربح البلاتين 1.3 بالمئة إلى 971.02 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 942.76 دولاراً.





