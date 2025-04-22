الذهب يواصل الارتفاع القياسي بعد انتقادات ترامب لرئيس البنك المركزي

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف ناجمة عنانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)جيروم باول، وهو ما خفف من الإقبال على المخاطرة ودفع المستثمرين صوب الذهب باعتبارهملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 3472.49 دولار للأوقية (الأونصة)بحلول الساعة 0247 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 3473.03 دولارللأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 3482.40 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "أصبح المستثمرون يتجنبونالأصول الأمريكية بشكل كبير وسط مخاوف إزاء الرسوم الجمركية و(التصريحات) الدراميةبين ترامب وباول، وهو ما أبقى الذهب في وضع ممتاز للاستفادة من مشاكل الدولار".

جدد ترامب دعوته لخفض أسعار الفائدة على الفور أمس الاثنين محذرا من أن الاقتصادالأمريكي قد يواجه تباطؤا، في حين انتقد موقف باول المتمثل في إبقاء أسعار الفائدةدون تغيير لحين اتضاح تأثير خطط الرسوم الجمركية على التضخم.

وواجهت أسواق الأسهم الآسيوية صعوبة في الحفاظ على استقرارها بعد عمليات بيعسريعة للأصول الأمريكية أدت إلى إضعاف وول ستريت والدولار.

واتهمت الصين واشنطن أمس الاثنين بإساءة استخدام الرسوم الجمركية وحذرت الدولمن إبرام اتفاقيات اقتصادية أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتجاوز مستوى3300 دولار للأوقية يوم الأربعاء الماضي واستمر في مساره الصعودي وتجاوز 3400 دولارأمس الاثنين.

وتترقب الأسواق تصريحات من عدة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع،على أمل الحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية وسط مخاوف بشأن استقلال البنكالمركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئةإلى 32.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 964.78 دولار، وصعد البلاديوم1.3 بالمئة إلى 939.50 دولار.