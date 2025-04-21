الذهب يتخطى حاجز 3400 دولار



تجاوز الذهب 3400 دولار للأوقية ولامس مستوى لم يبلغه من قبل اليوم الاثنين، إذ يتواصل الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا في ظل تراجع الدولار والضبابية بشأن التأثير الاقتصادي للتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 3414.91 دولار للأوقية (الأونصة) ، ولامست الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3424.25 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.9 بالمئة إلى 3424.50 دولار.

وتراجع الدولار مع تأثر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي بشدة جراء تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول. ويزيد نزول الدولار من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد الحرب التجارية، اتهمت الصين واشنطن بإساءة استخدام الرسوم الجمركية وحذرت الدول من إبرام اتفاقات اقتصادية أوسع مع الولايات المتحدة على حساب مصلحتها.

وقال ديفيد ميجر مدير تعاملات المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز "مع استمرار تصاعد التوتر المرتبط بالرسوم الجمركية، سنظل نرى ارتفاعا في أسعار الذهب كونه ملاذا آمنا".

وأضاف "قد نشهد انخفاضات وموجات جني أرباح أحيانا، لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتجاه العام سيكون التحرك صعودا وهبوطا مع الميل أكثر للارتفاع".

عادة ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة تحوط في أوقات الاضطرابات العالمية، وسجل مستويات غير مسبوقة عدة مرات وزاد بأكثر من 700 دولار منذ بداية 2025.

وتجاوز مستوى 3300 دولار يوم "الأربعاء" الماضي ودفعه الزخم القوي إلى الارتفاع 100 دولار أخرى خلال أيام قليلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 32.87 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 961.63 دولار، وانخفض البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 933.02 دولار.







