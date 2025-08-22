الذهب يحاول التماسك قرب 3340 دولاراً

انخفضت أسعار الذهب قليلاً، أمس، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو، توافقاً على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.

وخلال التداولات، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 3340.09 دولاراً للأوقية (الأونصة). وانخفضت أيضاً العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 %، إلى 3382.30 دولاراً.

وقال كارلو ألبرتو دي كازا محلل العوامل الخارجية لدى سويسكوت: «اتسمت محاضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بالتشدد، ولا يزال مجلس الاحتياطي الاتحادي يميل إلى إعطاء الأولوية للسيطرة على التضخم، من خلال تشديد السياسة النقدية، بدلاً من خفض تكلفة المال».

ويزدهر الذهب عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وخلال أوقات الضبابية.

وأضاف دي كازا: «قد يكون لسياسة الاحتياطي الاتحادي المتشددة تأثير في سعر الذهب، ولكن طالما ظل الذهب في نطاق 3270 و3440 دولاراً، فلا توجد مخاطر كبيرة لانخفاضات كبيرة (نظراً) لاستمرار البنوك المركزية في شراء أطنان من الذهب».

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 37.83 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 1 %، إلى 1326.93 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.8 %، إلى 1105.12 دولارات.