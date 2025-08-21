الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول



استقرت أسعار الذهب اليوم "الخميس" مع انتظار المستثمرين لخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ندوة جاكسون هول غدا الجمعة، بحثا عن مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية للبنك.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بشكل طفيف إلى 3344.66 دولارا للأونصة، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3388.70 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة، مما جعل الذهب المقيم بالدولار أقل جاذبية بالنسبة للمشترين الأجانب.

ومن المتوقع أن يتحدث باول في ندوة جاكسون هول حول التوقعات الاقتصادية وموقف الاحتياطي الاتحادي من السياسة النقدية. وتنطلق الندوة السنوية في وقت لاحق من اليوم.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر يوليو أن صانعي السياسات اللذين عارضا قرار الشهر الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، وهما نائبة رئيس مجلس الإشراف ميشيل بومان وعضو البنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر، كانا الوحيدين اللذين دعيا إلى خفض سعر الفائدة.

وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس "إذا أشار "باول" إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، فلا أعتقد أن الكثير سيحدث لأن السوق يتوقع ذلك بالفعل".

وأضاف "إذا قال إننا قد نخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر، فأعتقد أن الدولار قد يضعف، وقد يرتفع الذهب". ويزدهر الذهب عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية.

ويبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر، وتتوقع أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بنسبة 81 بالمئة خفض سعر الفائدة في سبتمبر .

وتعقد ندوة جاكسون هول السنوية من 21 إلى 23 أغسطس . وسيتابع المستثمرون عن كثب كلمة باول لمعرفة ما إذا كان سيدعم التدابير الرامية إلى تعزيز سوق العمل أم سيركز على مخاطر التضخم.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضو مجلس الاحتياطي ليسا كوك إلى الاستقالة بسبب مزاعم أطلقها أحد حلفائه السياسيين تتعلق برهون عقارية، وذلك في تصعيد لمساعيه الرامية إلى كسب النفوذ على البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 38.05 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1338.75 دولار وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1100.06 دولار.



