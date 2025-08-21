الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

صعدت أسعار الذهب قليلاً، أمس، لكنها ظلت قرب أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول، التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، سعياً لمؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3321.83 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 3364.30 دولاراً. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقالت مجموعة إيه.إن.زد، في مذكرة: «أجواء الاقتصاد الكلي ستتحول على الأرجح لدعم (أسعار الذهب) مع استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 37.20 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1314.25 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 1108.25 دولارات.