تراجع الدولار يصعد بالذهب قبيل صدور محضر المركزي الأمريكي

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو والندوة التي سيعقدها هذا الأسبوع في جاكسون هول سعيا للحصول على مؤشرات حول المزيد من الخفض لأسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3341.89 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس .

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.8 بالمئة إلى 3385.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وقال هان تان كبير محللي السوق في منصة نيمو.ماني للتداول "قد يشهد الذهب ارتفاعا طفيفا قبل جاكسون هول إذا أظهر محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أن الأصوات المعارضة في اجتماع السياسات السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي كانت أعلى من المتوقع".

ومن المقرر أن يلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كلمة في ندوة جاكسون هول في مدينة كانساس "الجمعة".

ومن المتوقع أن يقدم محضر اجتماع البنك المركزي لشهر يوليو، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، مزيدا من المؤشرات على التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأمريكي.

وعادة ما يحقق الذهب أداء جيدا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وذكر تان "من المتوقع أن تظل المعادن النفيسة مدعومة باستمرار المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية العالمية الناجمة عن تباطؤ التجارة".

وعلى الصعيد الجيوسياسي، استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الثلاثاء" نشر قوات برية في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن تقديم الدعم الجوي قد يكون جزءا من اتفاق لإنهاء الحرب الروسية هناك.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحادثات أجراها في البيت الأبيض ووصفها بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام" نحو إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ 80 عاما ونحو ترتيب اجتماع ثلاثي مع بوتين وترامب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 37.61 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1331.05 دولار.

وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1122.93 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.





