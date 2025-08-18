الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب اليوم "الاثنين" بفضل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا، ومع انتظار الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنج.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3383.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول أغسطس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3388.80 دولار. وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

وينصب تركيز المستثمرين اليوم الاثنين على اجتماع ترامب وزيلينسكي في واشنطن بمشاركة قادة أوروبيين لمناقشة سبل التوصل إلى اتفاق محتمل ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

يأتي ذلك بعد اجتماع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الجمعة" واتفاقهما على السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بدون تطبيق وقف لإطلاق النار.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى ماريكس "لم يكن لاجتماع بوتين وترامب مردود يذكر على الذهب. أعتقد أننا سنستمر في هذا النطاق السعري. نقطة التحول التالية هي مجلس الاحتياطي الاتحادي".

ومن المقرر أن يصدر " الأربعاء" محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية لشهر يوليو قبل الندوة السنوية للبنك المقرر عقدها من 21 إلى 23 أغسطس . ومن المتوقع أن يلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كلمة في الندوة.

وأضاف ماير أن الأسواق ستراقب تصريحات باول بشأن أسعار الفائدة في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون بالفعل خفضها 25 نقطة أساس، وهناك احتمال ضئيل بخفضها 50 نقطة أساس، مما قد يدفع أسعار الذهب للارتفاع.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا، ويعتبر من الأصول الآمنة خلال فترات الضبابية، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 38.07 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1328.40 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1115.68 دولار للأوقية بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ العاشر من يوليو.







