الذهب يتراجع بعد ارتفاع قياسي في الطلب على الملاذ الآمن

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بفعل جني الأرباح، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها القياسية مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز في الميزان التجاري معها.

وبحلول الساعة 1:46 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:46 بتوقيت جرينتش)، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3113.43 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3148.88 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب على انخفاض بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3146 دولاراً.

وقال بيتر جرانت نائب رئيس شركة زانر ميتالز وكبير خبراء المعادن بالشركة: "ليس من المستغرب أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح، لا سيما وأن السوق أصبحت في حالة شراء مفرط.. لا أرى تغييراً كبيراً في العوامل الأساسية.. إنها عاصفة مثالية بالنسبة للذهب".

وتترقب الأسواق والمستهلكون تفاصيل الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها والمقرر الإعلان عنها غداً الأربعاء.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم أن مساعدي ترامب وضعوا خططاً لفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على معظم الواردات الأمريكية.

وسجل الذهب، أمس الاثنين، أقوى أداء ربع سنوي له منذ عام 1986 متجاوزاً 3100 دولار للأونصة، في إحدى أكبر الزيادات في تاريخ المعدن النفيس.

ورفع بنك جولدمان ساكس احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة من 20 بالمئة إلى 35 بالمئة أمس. وقال إنه يتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي وتزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.1 بالمئة إلى 6.33 دولارات للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 64.984 دولاراً، وتراجع البلاديوم 2.0 بالمئة إلى 981 دولاراً.