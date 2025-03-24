الذهب يهبط وسط صعود الدولار وموقف ترامب من الرسوم الجمركية



هبطت أسعار الذهب اليوم "الاثنين" بعد أن لامس الدولار أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، بينما يقيّم المستثمرون موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأكثر حذرا بشأن فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3006.84 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3015.60 دولار للأوقية عند التسوية.

وسجل الذهب، الذي لا يدر عوائد وعادة ما ينظر إليه على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية والتضخم، 16 ذروة قياسية هذا العام وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوعين ويجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم "الجمعة" إلى أنه ستكون هناك بعض المرونة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المضادة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان ومن المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة ثابتا الأسبوع الماضي وأشار إلى خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة، وهي المقياس الذي يفضله مجلس الاحتياطي الاتحادي لحساب التضخم.

وفي الوقت نفسه، أجرى مسؤولون أمريكيون وروس محادثات في السعودية بهدف إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتتطلع واشنطن إلى إبرام اتفاق منفصل لوقف إطلاق النار في البحر الأسود قبل التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.94 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 969.77 دولار. وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 951.10 دولار.

