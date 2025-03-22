تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع

بعد ارتفاعها للجلسة الثامنة على التوالي، تراجعت أسعار الذهب في تعاملات "الجمعة".

وانخفض سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 21.80 دولارا أي بنسبة 0.7% إلى 3018.20 دولارا للأوقية تسليم مارس الحالي، بعد ارتفاعه الخميس بمقدار 4.10 دولاراً أي بنسبة 0.1% إلى 3040 دولارا للأوقية الخميس .

ورغم التراجع "الجمعة"، ظلت أسعار الذهب أعلى بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع الحالي مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي لتحقق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.

جاء انخفاض سعر المعدن النفيس في ظل استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكية حيث ارتفع مؤشر قيمة العملة الخضراء بنسبة 0.3% إلى 104.11%.

ومع ذلك، ظلت ضغوط البيع ضعيفة نسبيا، حيث واصل الذهب الاستفادة من جاذبيته كملاذ آمن بسبب المخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية وتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

