الذهب يلمع بعد بيانات أمريكية ضعيفة تضغط على الدولار

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء مدعوما بضعف الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية المعتدلة التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون المحادثات الأمريكية الروسية هذا الأسبوع بشأن الحرب في أوكرانيا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3351.46 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3399.60 دولاراً.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "أتاح انخفاض الدولار الأمريكي قفزة معتدلة في سعر الذهب، إذ يتأرجح المعدن النفيس حول مستوى 3350 دولارا قبل اجتماع ترامب وبوتين يوم الجمعة".

وأضاف ووترر "إذا لم يسفر الاجتماع في ألاسكا عن حل أي شيء واستمرت الحرب في أوكرانيا، فقد يعاود الذهب الارتفاع نحو مستوى 3400 دولار"

قال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "هي بمثابة تمرين استماع للرئيس"، مما يقلل توقعات التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفع 0.2 بالمئة في يوليو، بعد صعوده 0.3 بالمئة في يونيو. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 2.7 بالمئة.

وواصل مؤشر الدولار التراجع، مما جعل الأصول المقومة بالعملة الأمريكية في متناول حائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق احتمالا نسبته 90 بالمئة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في سبتمبر، مع توقع خفض إضافي واحد على الأقل بحلول نهاية العام. وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

ويترقب المستثمرون الآن المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، مثل مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومبيعات التجزئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 38.17 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1335.82 دولاراً، واستقر البلاديوم عند 1129.37 دولاراً.