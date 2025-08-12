تراجع الذهب وسط عمليات بيع لجني الأرباح

تراجعت العقود الآجلة للذهب 2.5%، أمس، إثر عمليات جني أرباح بعدما لامست مستوى قياسياً الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين توضيح البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على سبائك المعدن الأصفر.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر، تسليم ديسمبر، 2.45% أو 88.7 دولاراً، عند 3402.8 دولار للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.1 دولاراً يوم الجمعة الماضية.

وخلال التعاملات انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.35% أو 44.91 دولاراً عند 3353.49 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.3% عند 98.45 نقطة.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 2.35%، عند 37.625 دولاراً للأوقية، وفي حين انخفضت الأسعار الفورية للبلاتين 1.45% عند 1312.6 دولاراً، ارتفعت نظيرتها للبلاديوم بنسبة طفيفة 0.1% عند 1127.02 دولاراً.

وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة الماضية أنه سيصدر أمراً تنفيذياً يوضح موقفه من الرسوم الجمركية.

وقال هان تان كبير محللي السوق لدى نيمو موني «الذهب يتراجع في المعاملات الفورية وكذلك في العقود الآجلة، مع بدء الأسواق في التراجع عن رد فعلها المبالغ فيه إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية والتي كان يحتمل أن تدفع بتدفقات السبائك إلى حالة من الفوضى».

وينصب التركيز أيضاً على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها اليوم الثلاثاء، إذ يتوقع المحللون أن يسهم تأثير الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم الأساسي 0.3 % ليصل المعدل السنوي إلى 3 % ويبقى بعيداً عن هدف البنك المركزي البالغ 2 %.

وعزز تقرير الوظائف الأمريكي الأحدث، الذي جاء أضعف من المتوقع، التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وتشير الأسواق إلى احتمالية تبلغ 90 % تقريبا لخفض الفائدة في سبتمبر، وخفض واحد آخر على الأقل بحلول نهاية العام. ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.

اتفاق تجاري

وتحظى المناقشات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أيضاً باهتمام كبير مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب اليوم 12 أغسطس لإبرام اتفاق تجاري بين البلدين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 37.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.3 % إلى 1314.73 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1131.55 دولاراً.