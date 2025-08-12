تراجع الذهب وسط عمليات بيع لجني الأرباح

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر، تسليم ديسمبر، 2.45% أو 88.7 دولاراً، عند 3402.8 دولار للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.1 دولاراً يوم الجمعة الماضية.
وخلال التعاملات انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.35% أو 44.91 دولاراً عند 3353.49 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.3% عند 98.45 نقطة.
وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 2.35%، عند 37.625 دولاراً للأوقية، وفي حين انخفضت الأسعار الفورية للبلاتين 1.45% عند 1312.6 دولاراً، ارتفعت نظيرتها للبلاديوم بنسبة طفيفة 0.1% عند 1127.02 دولاراً.
وعزز تقرير الوظائف الأمريكي الأحدث، الذي جاء أضعف من المتوقع، التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وتشير الأسواق إلى احتمالية تبلغ 90 % تقريبا لخفض الفائدة في سبتمبر، وخفض واحد آخر على الأقل بحلول نهاية العام. ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.
اتفاق تجاري
