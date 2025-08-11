الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق توضيح البيت الأبيض

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين توضيحا من البيت الأبيض بشأن رسوم جمركية محتملة خاصة بكل دولة على سبائك الذهب، في حين تحول تركيز الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم مؤشرا على مسار سعر الفائدة الذي ربما يتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 3356.30 دولار للأوقية "الأونصة"، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر 2.3 بالمئة إلى 3410.50 دولار.

وسجلت الأسعار مستوى قياسيا مرتفعا "الجمعة" بعد تقارير أفادت بأن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب الأكثر تداولا في الولايات المتحدة رسوم استيراد خاصة بكل دولة. وفي وقت لاحق "الجمعة".

وقال مسؤول إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب "لتوضيح المعلومات الخاطئة" عن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب وغيرها من المنتجات المتخصصة.

وقال جيم ويكوف المحلل لدى شركة (كيتكو ميتالز) "ارتفعت السوق في البداية بسبب الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية، لكنها تشهد الآن تصفية للأصول، إذ ينتظر المشاركون مزيدا من التوضيح من البيت الأبيض".

وعلى صعيد البيانات، من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، وتليها بيانات أسعار المنتجين "الخميس".

وقال ويكوف "ستكون بيانات التضخم ذات أهمية خاصة، لا سيما بعد تقرير الوظائف الضعيف. إذا جاءت بيانات التضخم هذا الأسبوع أعلى من المتوقع، فقد تقدم للاحتياطي الاتحادي سببا لإيقاف خفض أسعار الفائدة المتوقع في سبتمبر، وهو ما سيدفع أسعار الذهب للهبوط".

وعزز تقرير الوظائف الأمريكي الأحدث، الذي جاء أضعف من المتوقع، الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي تكاليف الاقتراض في سبتمبر.

وتحظى المناقشات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أيضا باهتمام كبير مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 12 أغسطس لإبرام اتفاق تجاري بين البلدين.

وفي الوقت نفسه، سيجتمع ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ولاية ألاسكا الأمريكية للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 37.76 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1316.69 دولار، في حين انخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1138.30 دولار.





