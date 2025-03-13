الذهب يرتفع وسط ضبابية بشأن الرسوم ودعم من بيانات التضخم

استمر القلق بشأن الرسوم الجمركية مما عزز الطلب على الذهب، في حين دعمت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع أسعار المعدن النفيس من خلال تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 00.50 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 2938.24 دولارا للأوقية، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2945.70 دولارا.

وأظهرت بيانات صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بأقل من المتوقع الشهر الماضي، لكن من المرجح أن يكون التحسن مؤقتا في ظل الرسوم الجمركية الصارمة على الواردات التي من المتوقع أن ترفع تكلفة معظم السلع في الأشهر المقبلة.

ويتيح انخفاض التضخم مجالا أكبر لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة. وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وأشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر حربا تجارية بزيادة الرسوم الجمركية 20 بالمئة على السلع الصينية، وفرضه رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 على الواردات الكندية والمكسيكية، قبل أن‭ ‬يخففها ويمنح إعفاء لمدة شهر لبعض السلع التي تستوفي قواعد المنشأ بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

كما تراجع ترامب بعد ظهر الثلاثاء عن تعهده بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين إلى 50 بالمئة، بعد ساعات من إعلانه عن زيادة الرسوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم إلى زيادة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2956.15 دولارا في 24 فبراير.

ويُنظر للذهب باعتباره أداة تحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الخميس لاستيضاح المزيد من ملامح السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.29 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 985.18 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 954.63 دولارا.