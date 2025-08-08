صناعة الذهب تتأثر بالرسوم الأمريكية بعد قرار إدارة الجمارك

أظهر قرار نشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على الإنترنت اليوم "الجمعة" أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب الأكثر تداولاً في الولايات المتحدة رسوما جمركية وفقا لبلد المنشأ.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق هذا النبأ نقلاً عن خطاب من الإدارة مما دفع العقود الآجلة للذهب لتسجيل ارتفاع قياسي.

ومن شأن فرض رسوم جمركية حسب الدولة على شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة أن يشكل ضربة قوية لسلسلة الإمداد العالمية للذهب.

ويرتبط القرار بتقييم الإدارة في 31 يوليو للرسوم على سبائك الذهب من سويسرا أكبر مركز في العالم لنقل وتنقية الذهب.

وتخضع سويسرا حاليا لرسوم جمركية على سلعها إلى الولايات المتحدة بنسبة 39 بالمئة.