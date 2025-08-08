الذهب يصعد بعد رسوم أمريكية إضافية على الواردات الهندية

ارتفع الذهب، أمس، بدعم من تجدد الطلب على الملاذ الآمن، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً إضافية تبلغ 25 % على الواردات الهندية، ما أدى إلى تعميق الخلافات التجارية.

وخلال التعاملات، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %، إلى 3378.18 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 %، إلى 3445.60 دولاراً.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى (كيه.سي.إم تريد) «كان ترامب يطلق تهديدات جديدة بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما يبقي الذهب في المشهد كأداة دفاعية للمستثمرين».

وأصدر ترامب أمراً تنفيذياً، الأربعاء، بفرض رسوم جمركية 25 % على السلع الواردة من الهند، قائلاً إن الدولة تواصل استيراد النفط الروسي، ما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين، بعد وصول المحادثات إلى طريق مسدود.

وستؤدي ضريبة الاستيراد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ من 7 أغسطس، إلى رفع الرسوم على بعض الصادرات الهندية إلى ما يصل إلى 50 % وهي من أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.

وقال ترامب أيضاً، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية تبلغ 100 % تقريباً على واردات أشباه الموصلات، لكنه قدم إعفاء كبيراً، يتمثل في عدم تطبيق الرسوم على الشركات التي تصنع في الولايات المتحدة، أو التي تعهدت بذلك.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 95 %، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل. وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس، إن مجلس الاحتياطي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، استجابة لتباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل إلى الازدهار، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 %، إلى 38.04 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 %، إلى 1328.77 دولاراً، وارتفع البلاديوم 1.3 %، إلى 1146.80 دولاراً.