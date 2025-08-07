تراجع الذهب مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وحذر المستثمرين

انخفضت أسعار الذهب أمس، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين ظل المستثمرون حذرين قبل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة بشأن تعيينات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 3366.81 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً أول من أمس، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 3420.90 دولاراً.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بعد 4 أيام متتالية من الانخفاض، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وقال ترامب الثلاثاء إنه سيعلن هذا الأسبوع عن قراره بشأن مرشح لمنصب سيصبح شاغراً قريباً في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 86 % خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، وذلك بعد تقرير الوظائف الضعيف الصادر يوم الجمعة، وهو ما دفع ترامب أيضاً إلى إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل، مما يزيد من عدم اليقين بشأن السياسات.

ولا يزال التوتر التجاري مستمراً أيضاً، إذ جدد ترامب تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الهندية بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي.

وعادة ما يحقق الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، أداء جيداً عند انخفاض أسعار الفائدة.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 37.80 دولاراً ، وصعد البلاتين 0.5 % إلى 1327.93 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.1 % إلى 1174.34 دولاراً.