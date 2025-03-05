الذهب يصعد مع تراجع الدولار والمستثمرون يترقبون بيانات أمريكية



ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، مستفيدا من تراجع الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري للحصول على رؤية أوضح حول السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2923.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1659 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2933 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 1.2 بالمئة مسجلا أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني، مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال بيتر غرانت، نائب رئيس زانر ميتالز وكبير الخبراء بشأن المعادن في الشركة "لا يزال هناك اهتمام بالشراء الآن... سيكون هناك قدر من الحذر قبل (بيانات الوظائف) التي تصدر يوم الجمعة، لكن الاتجاه الأساسي لا يزال داعما (للذهب)".

وأدت المخاوف إزاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ارتفاع أسعار الذهب لتسجل مستويات غير مسبوقة 11 مرة هذا العام، وبلغت ذروتها عند 2956.15 دولار للأوقية في 24 فبراير، وسجلت زيادة إجماليا بلغة 11 بالمئة منذ بداية العام.

وفي كلمة أمام الكونغرس أمس الثلاثاء، قال ترامب إن هناك المزيد من الرسوم الجمركية اعتبارا من الثاني من أبريل، بما في ذلك "الرسوم الجمركية المضادة" وإجراءات تهدف إلى تعويض سنوات من اختلال التوازن التجاري.

وأظهر تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة في فبراير.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز أن تظهر بيانات عن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في فبراير زيادة قدرها 160 ألف وظيفة عندما يتم إصدار البيانات يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 32.53 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 965.55 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 935.50 دولار.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)





