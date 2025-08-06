الذهب يهبط من أعلى مستوياته في أسبوعين مع ارتفاع الدولار

هبط الذهب من أعلى مستوياته في أسبوعين تقريباً، أمس، مع ارتفاع الدولار، إلا أن الخسائر جاءت محدودة بفضل تعزيز الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 3354.56 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وجاء الهبوط بعد أن لامس المعدن النفيس أمس أعلى مستوياته منذ 24 يوليو عند 3385.29 دولاراً، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 3408.20 دولارات.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % من أدنى مستوياته في أسبوع والذي سجله في وقت سابق من الجلسة، ما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات، يوم الجمعة، أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف مما كان متوقعاً في يوليو، في حين تم تعديل أرقام الوظائف لشهري مايو ويونيو بخفض كبير بلغ 258 ألف وظيفة. وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا: «الحديث الأساسي الذي يدعم أسعار الذهب هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يزال في وضع ملائم لخفض أسعار الفائدة فعلاً في سبتمبر».

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن أن هناك احتمالاً بنسبة 92% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو أمس الاثنين إنه بالنظر إلى الأدلة المتزايدة على أن سوق العمل في الولايات المتحدة آخذة في التدهور وأنه لا يوجد مؤشر على استمرار التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية، فإن الوقت الملائم لخفض أسعار الفائدة يقترب.

ومن الناحية التجارية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من أمس مجدداً بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

ووصفت الهند تصريحاته بأنها «غير مبررة» وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، ما أدى لتفاقم للخلاف التجاري بين البلدين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 37.44 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1330.31 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1204.25 دولارات.