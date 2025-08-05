الذهب يستقر وسط صعود الدولار ورهانات خفض الفائدة

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار الذي حد من تأثير الدعم الذي تلقاه المعدن الأصفر من الرهان على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما يترقب المشاركون في السوق إعلان الرئيس دونالد ترامب تعيينات جديدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3376.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس "الاثنين" أعلى مستوياته منذ 24 يوليو تموز.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3430 دولارا. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال بوب هابركورن كبير محللي الأسواق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز إن صعود الدولار يضغط على الذهب في الوقت الحالي، لكن التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر تظل داعمة للذهب بشدة.

وتتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام، بدءا من سبتمبر بعد بيانات التوظيف الضعيفة على غير المتوقع في يونيو التي صدرت يوم "الجمعة".

يستخدم الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، وينتعش مع خفض أسعار الفائدة، إذ لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، قال ترامب إنه سيعلن قريبا عن قراراته بشأن بديل لأدريانا كوجلر في عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن أعلنت استقالتها يوم الجمعة، وكذلك اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل.

وأظهرت بيانات أن العجز التجاري الأمريكي تقلص في يونيو حزيران نتيجة انخفاض حاد في واردات السلع الاستهلاكية، في أحدث مؤشر على تأثير ترامب على التجارة العالمية بفرضه رسوما جمركية شاملة على السلع المستوردة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأمريكية يوم الخميس للحصول على مزيد من المؤشرات على المسار المحتمل لسعر الفائدة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 37.53 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1312.42 دولار، وهبط البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1186.18 دولار.







