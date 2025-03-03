الذهب يصعد مع تراجع الدولار ومخاوف بشأن رسوم جمركية

بعد تراجعها لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الاثنين، مدفوعة بضعف الدولار في حين أدت المخاوف بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تعزيز الطلب على المعدن النفيس بصفته ملاذاً آمناً.

وبحلول الساعة 16:54 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2891.29 دولاراً للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 2902.30 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار بأكثر من واحد بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب اليوم الاثنين عن الرسوم الجمركية التي سيفرضها اعتبارا من صباح غد الثلاثاء على الواردات من كندا والمكسيك. وكان ترامب قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، لكن هذا القرار تم تعليقه لمدة شهر ينتهي غدا الثلاثاء.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيضيف رسوما جمركية أخرى بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية اعتبارا من غد الثلاثاء، ليصل بذلك إجمالي الرسوم المفروضة على السلع الصينية إلى 20 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 31.75 دولاراً للأوقية في حين صعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 954.60 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 947.75 دولاراً للأوقية.

وقال محللون لدى يو.بي.إس في مذكرة "نرى مجالا لتحقيق مكاسب أكبر في الفضة مع استمرار ارتفاع الذهب فيما يشير الإنتاج العالمي إلى تعاف متواضع".



