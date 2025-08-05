الذهب يواصل الصعود مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء مدعوماً بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إذ عززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3375.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.1 بالمئة إلى 3430.40 دولاراً.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع، مما يجعل الذهب في متناول حائزي العملات الأخرى.

وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا "الحديث الأساسي الذي يدعم أسعار الذهب هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يزال في وضع ملائم لخفض أسعار الفائدة فعلا في سبتمبر".

وجاء نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف مما كان متوقعا في يوليو، في حين تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو بخفض كبير بلغ 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى تدهور أوضاع سوق العمل.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن أن هناك احتمالا بنسبة 92 بالمئة لخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو أمس الاثنين إنه بالنظر إلى الأدلة المتزايدة على أن سوق العمل في الولايات المتحدة آخذة في التدهور وأنه لا يوجد مؤشر على استمرار التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية، فإن الوقت الملائم لخفض أسعار الفائدة يقترب.

ويميل الذهب، الذي يعتبر عادة من أصول الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار مع خفض أسعار الفائدة.

ومن الناحية التجارية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. ووصفت الهند تصريحاته بأنها "غير مبررة" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، ما أدى لتفاقم للخلاف التجاري بين البلدين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.44 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1330.31 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1204.25 دولارات.