الذهب يواصل مكاسبه بعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين بعد أن أدت البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي إلى زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3373.22 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يوليو تموز. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3427.10 دولار.

وقال دانييل بافيلونيس، كبير محللي الأسواق لدى آر.جي.أو فيوتشرز "احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أقوى الآن مع وجود احتمالات أكبر بخفضها مجددا في ديسمبر. ومع تقلبات التضخم، أعتقد أن هذا يُعطي دفعة قوية للذهب".

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة جاء أضعف من المتوقع في يوليو تموز، مع إجراء تعديل بالخفض لعدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية للشهرين السابقين بمقدار ضخم بلغ 258 ألف وظيفة مما يعكس تدهورا حادا في أوضاع سوق العمل.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يرون الآن احتمالا بنسبة 85 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ارتفاعا من 63 بالمئة قبل أسبوع.

وعادة ما يحقق الذهب مكاسب جيدة في البيئة التي تتسم بأسعار الفائدة المنخفضة، كما يُنظر إليه كأداة تحوط ضد التضخم.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير "الأحد" إن من المرجح أن تبقى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي على عشرات الدول كما هي بدلا من خفضها في إطار المفاوضات المستمرة.

وأظهر أمر تنفيذي رئاسي أن ترامب حدد معدلات تتضمن رسوما جمركية 35 بالمئة على سلع كثيرة من كندا و50 بالمئة للبرازيل و25 بالمئة للهند و20 بالمئة لتايوان و39 بالمئة لسويسرا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 37.33 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1322.03 دولار للأوقية. لكن البلاديوم تراجع 1.9 بالمئة إلى 1184.75 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين.









