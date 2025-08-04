الذهب ينخفض بفعل جني الأرباح بدعم من بيانات الوظائف الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين متأثرة بعمليات جني الأرباح التي قام بها المتعاملون بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الجلسة السابقة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع وعززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وبحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة ليلامس 3351.80 دولاراً للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.2 بالمئة إلى 3404.80 دولارات.

وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

أشار نمو الوظائف الأمريكية الأقل من المتوقع في يوليو ومراجعة بالخفض بمقدار 258 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل وإحياء الآمال في خفض المركزي الأمريكي لسعر الفائدة، مع توقع بنسبة 90 بالمئة في الأسواق لخفض الفائدة في سبتمبر وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

يميل الذهب، الذي يعتبر أحد أصول الملاذ الآمن في حالات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.83 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1307.25 دولاراً للأوقية. ونزل البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1189.27 دولاراً للأوقية.